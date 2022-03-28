«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Авангард» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Металлурга» за 2.64.
«В пятом матче серии «Авангард» в третьем периоде просто сдох. Теперь-то в этой серии после трёх подряд побед «Магнитки» и уже вполне себе видимого «издыхания» защитников омичей-балашихинцев, которых эксплуатируют, как дизель в Заполярье, и которые не выдерживают этой беспощадной эксплуатации, практически всё понятно.
Какой канал покажет 6-й матч «Авангард» — «Металлург»?
Как понятно и то, что в шестой игре «Авангард» будет рвать на себе всё, что только можно, а не только филейную часть. И, может быть, даже будет вести в счёте по ходу матча. Но, как говорил дедушка Тихонов, «природу не обманешь».
Поэтому «ястребы» опять накушаются к третьему периоду, а если дотянут до овертайма, то там – особенно. И «Магнитка» одержит четвёртую подряд победу, после чего парадным строем, перешагнув через тело чемпиона, шагнет в финал конференции.
Победа «Магнитки», бог знает, в какое время и с каким счётом. Скорее всего, с минимальным преимуществом, но всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.
Дарья Миронова дала прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».
Почему шестой матч с «Металлургом» не станет для «Авангарда» последним?
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