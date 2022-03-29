Португалия — Северная Македония: эксперты оценили шансы в стыковом матче ЧМ-2022

29 марта в Порту состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония. Начало игры — в 21:45 мск.
Где покажут матч Португалия — Северная Македония?
Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.22. Успех македонцев оценён экспертами в 16.50. Ставки на ничью принимаются за 6.90.
Аналитики уверены, что матч Португалия — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.59.
Прогноз Эльвина Керимова на матч Португалия — Северная Македония.
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Ставка с коэффициентом 3.80 на матч Португалия — Северная Македония.
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