Польша — Швеция: эксперты назвали фаворита стыкового матча ЧМ-2022

29 марта состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Польша — Швеция. Начало игры — в 21:45 мск.
Почему сборная Швеции не сможет обыграть хитрых поляков?
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 2.55. Успех шведов оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.16.
Эксперты считают, что матч Польша — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61.
Если забьют футболисты сборной Польши, сыграет коэффициент 1.36. Гол скандинавов доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
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