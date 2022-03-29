Португалия – Северная Македония: прогноз Константина Генича на стыковую игру ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Северная Македония в рамках отбора к ЧМ-2022.



Ставка: Португалия забьёт 2 или 3 гола за 1.95.



«Португалия должна была играть со сборной Италии, но дальше прошла Северная Македония.

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Португальцы не без проблем обыграли Турцию. После счета 2:0 португальцы немного отпустили вожжи, перестали действовать агрессивно, и турки чуть было не ввернулись в игру. Если бы Йылмаз реализовал пенальти, то кто знает, чем бы все закончилось.



Не знаю, насколько серьезно Португалия отнесется к Северной Македонии. Мне кажется, что праздник северомакедонцев должен закончиться – для чемпионата мира куда выгоднее и интереснее, чтобы приехал Криштиану Роналду. Понятно, что в отдельно взятом матче может произойти что угодно, но Португалия – безусловный фаворит. Португалия играет дома на «Драгао», где в последнее время всегда выигрывает.



Победа Северной Македонии над итальянцами – хороший раздражитель для Роналду и других португальских футболистов. Думаю, что португальцы свою задачу решат, тем более при своих болельщиках. Португальцы регулярно забивают не менее двух мячей, поэтому минимум два мяча они забьют, но вряд ли забьют больше трех. Мой прогноз на эту встречу – индивидуальный тотал Португалии 2-3 гола за 1.95», — сказал Генич.

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