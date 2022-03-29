Австрия – Шотландия: прогноз Егора Титова на контрольную игру

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Австрия – Шотландия.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.17.



«Австрийцы не сумели пробиться на чемпионат мира, проиграв валлийцам в гостях.

У Шотландии такой шанс еще будет. Им сначала надо победить Украину, вроде бы летом будет матч, а потом может быть игра с тем же Уэльсом.

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В Австрии уже последовали оргвыводы. Немецкий тренер Фода покидает команду, но в этом матче он еще будет руководить. Не то чтобы он захочет хлопнуть дверью перед уходом, но смысл играть в оборонительный футбол перед отставкой. Надо хоть как-то запомниться, тем более Австрия при нем играла весело. Она и сама много атаковала, забивала, да и соперникам многое позволяла.



Шотландцы, думаю, поддержат такой футбол, они тоже довольно результативно для себя играют в последних встречах. Так что моя ставка — тотал больше 2,5 мяча. Не вижу причин, по которым в таком матче сборные будут играть от обороны. Болельщиков надо порадовать», — сказал Титов.

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