«Хетафе» — «Вильярреал»: ставка Александра Вишневского на матч 32-го тура Примеры

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Хетафе» в один мяч или ничья за 1.85.

«Подвиги в Лиге чемпионов наверняка будут стоить «Вильярреалу» потери очков в чемпионате. Два подряд тяжёлых матча с «Баварией» отняли слишком много сил у «подводников». Тогда как «Хетафе» готовился к игре в недельном цикле и имеет большую турнирную мотивацию – важно отдалиться от зоны вылета. Преимущество своего поля тоже должно помочь синеньким. «Вильярреал» же проведёт второй выездной матч за неделю, а постоянные перелёты осложняют ситуацию.



Мне нравится в этой ситуации ставка на то, что «Хетафе» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью. В букмекерской линии фаворитом игры является «Вильярреал», мне же кажется, что «подводники» не смогут победить.

«Хетафе» не проигрывает в 10 подряд домашних матчах – семь побед и три ничьих, причём дома они обыграли даже «Реал» (Мадрид) (1:0)».

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