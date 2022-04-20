«Осасуна» — «Реал» (Мадрид): прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Реал Мадрид» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Реал» показал настоящий характер, сумасшедший, чемпионский, в игре с «Севильей». С 0:2 отыгрались, забили за тайм три мяча — это очень круто. Концовка сумасшедшая была. Бензема по-прежнему феерит и претендует на «Золотой мяч». Действительно, это сезон имени Карима Бензема.

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«Реал» имеет комфортный отрыв от конкурентов. Да, впереди ещё полуфинал Лиги чемпионов с «Ман Сити». И «Реалу» хочется как можно быстрее оформить чемпионство. Оно не за горами.



«Осасуна» — соперник очень неприятный, колючий. И в последних двух турах она выигрывает. У «Осасуны» отличный нападающий Чими Авила, есть Анте Будимир. Сейчас команда из Памплоны два забила в ворота «Валенсии». Но вот «Реалу» «Осасуна» не забивает в трёх матчах подряд. В первом круге была ничья 0:0. Если же посмотреть статистику матчей в Памплоне, то «Осасуна» забивала в 11 из 14 последних матчей.



Верю в Чими Авилу и Анте Будимира. Вполне может зайти вариант «обе забьют» за 1.75. «Реал» очень много сил оставил в предыдущей игре с «Севильей», — сказал Генич.

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