«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на мерсисайдское дерби в АПЛ

Известный комментатор и журналист Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах за 1.67.

«Это точно не тот случай, когда «Ливерпуль» может потерять очки на домашнем стадионе.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Эвертон» в прямом эфире.

«Эвертон» на выезде играет плохо (как, в общем-то, и дома, исключение – игра с «Манчестер Юнайтед»). 10 мячей пропущено в трёх выездных матчах.



Ну а «Ливерпуль» «включил круиз-контроль», наслаждается собственной игрой, чему подтверждение — победа над «Юнайтед» со счётом 4:0.



Для «Эвертона» это важнейшая игра, потому что команда стоит не так далеко от вылета. Но против команды Юргена Клоппа «ирискам» не сдюжить. Да, они будут играть от обороны, но запас прочности невысок. «Ливерпуль» сейчас просто в другой лиге по сравнению с командой Фрэнка Лэмпарда. Думаю, что «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах».

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