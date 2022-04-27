«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вильярреал».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.82.



«Вильярреал» неожиданно оказался в четвёрке сильнейших клубов Европы. Хотя команда идёт на 7-м месте в чемпионате Испании, где борется лишь за попадание в зону Лиги Европы. Мне кажется, этот коллектив уже достиг максимума и даже больше при всём к нему уважении. Команда глубоко обороняется, хорошо действует с мячом. Это крепкий клуб, но не более того.

Юрий Гаврилов: «Спартак» превратился в посредственную команду.

«Ливерпуль» продолжает борьбу за чемпионство в Англии. В Лиге чемпионов команда всегда действует по одному сценарию: уже в первом матче старается добиться комфортного для себя запаса, чтобы во втором можно было ротировать состав, так как игр очень много.



Думаю, что красные мощно начнут первый тайм. Они умеют смять соперника на старте. Сейчас у команды Клоппа практически нет слабых мест, атакующая линия просто шикарна.



Я абсолютно уверен в победе «Ливерпуля». Думаю, что команда выиграет в 2 мяча и более. Уже в первом тайме фаворит сделает удобный для себя счёт», — сказал Мор.



Где покажут матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»?



Клопп объяснил, почему считает Унаи Эмери тренером топ-класса.



Почему Унаи Эмери остановит атаку «Ливерпуля» на «Энфилде»?



Константин Генич дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».