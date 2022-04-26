«Ливерпуль» — «Вильярреал». Юрген Клопп даст бесплатный урок «Баварии» и «Ювентусу»

«Вильярреал» совершил несколько сенсаций, но тягаться на равных с «Ливерпулем» — это к Гвардиоле.

27 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех испанцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» (27.04.2022)

27 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Английская команда добралась до этой стадии по большому счёту без особых приключений. Испанский же клуб добыл такую возможность, одержав на предыдущих стадиях сенсационные победы над «Ювентусом» и «Баварией». Что окажется эффективнее теперь — качество или закалка в боях?

«Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом от лидирующего «Манчестер Сити» отстаёт всего на один балл. Конкуренты сражаются за золотые медали, идут ноздря в ноздрю и морально подпитываются соперничеством. Соревнуются в стабильности, хитрости и качестве футбола.

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Несмотря на то что за последние 13 матчей в АПЛ мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения при всего одном мирном исходе (как раз с «горожанами»), выявить фаворита в этой дуэли пока не представляется возможным. Хотя недавно подочные Юргена Клоппа обыграли «Ман Сити» (3:2) в полуфинале Кубка Англии. Возможно, и в первенстве удастся обогнать соперника.

Все предпосылки к этому имеются, так как Юрген Клопп потрясающе использует возможности своих подопечных и развивает их сильные стороны. Например, зимой к коллективу из Ливерпуля присоединился Луис Диас. Форвард пополнил и без того огромный кадровый резерв. Причём довольно удачно.

Казалось бы, при наличии Мохамеда Салаха, Садио Мане и Диогу Жоты ещё один нападающий абсолютно не нужен. Плюс есть ещё Роберто Фирмино и Дивок Ориги, которого совсем недавно хвалил Юрген Клопп за вклад в победу в матче последнего тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0). Тренер отметил, что игрок не всегда выходит на поле, но всегда приносит результат.

Однако Луис Диас быстро адаптировался к ритму чемпионата Англии и принёс красным немало пользы. Бомбардир принял участие в девяти встречах в АПЛ, где забил три гола и отдал две голевые передачи. Также форвард записал на свой счёт гол и голевую передачу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1). Есть ли у «Вильярреала» при таком раскладе шансы на успех?

Клуб из города Вильярреал располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. От попадания в Лигу чемпионов его отделяет пропасть из девяти очков. Впрочем, выступления в первенстве совсем не отражают настрой его футболистов, которые бросили все силы на то, чтобы преуспеть в Лиге чемпионов.

На стадии 1/4 финала евротурнира «жёлтая субмарина» совершила сенсацию, обыграв по сумме двух встреч мощную мюнхенскую «Баварию» (2:1). В первом матче на домашнем стадионе испанцы смотрелись на порядок интереснее немцев. Активно шли вперёд и чудом не забили больше одного мяча. А вот в ответном противостоянии им, откровенно говоря, повезло.

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За 90 минут нанесли всего один удар в створ, ставший в результате решающим. Стоит заметить, что Унаи Эмери пошёл на маленькую хитрость. Перед ответным матчем с баварцами у его подопечных была запланирована встреча 31-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Тренер не выпустил ни одного игрока основного состава на этот матч.

По сути, «Вильярреал» сумел одолеть «Баварию» за счёт игры вторым номером, строго от обороны. В 1/8 финала Лиги чемпионов идентичным образом преодолел по сумме двух встреч «Ювентус» (4:1). Туринцы выглядели фаворитами, и сомнений в их успехе не возникало. Но испанцы благодаря удаче и стараниям Херонимо Рульи сумели отыграть ответный матч «на ноль» и переломить его ход в свою пользу.

Несмотря на неуступчивость «жёлтой субмарины», думаем, мерсисайдцы всё же одержат победу и забьют много. Они имеют арсенале уйму результативных игроков, в отличие от «Баварии», которая полагалась по большей части на мастерство Роберта Левандовского. Плюс встреча состоится на «Энфилде», где красные не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше АПЛ при трёх ничьих.

Ко всему прочему, ливерпульцы имеют потрясающую статистику: в 33 матчах чемпионата Англии наколотили 85 мячей — больше всех. Причём четыре из них прилетело в ворота «Манчестер Сити», имеющего самую надёжную линию обороны в первенстве. Также не стоит забывать об их результативной победе над «горожанами» в Кубке Англии. Возьмём «П1 + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года

За счёт грамотного управления Юргена Клоппа, «Ливерпуль» преуспевает в Лиге чемпионов, Кубке Англии и АПЛ. Демонстрирует при этом потрясающую результативность и играет строго на победу во всех этих соревнованиях. «Вильярреалу» стоит отдать должное за приложенные усилия и потрясающие волевые качества, но в Ливерпуле их вряд ли ждёт успех, оппонент слишком силён. Думаем, хозяева одержат победу и голов будет немало.



Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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