«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.82.
«Лига чемпионов добралась до стадии полуфиналов. Продолжается сказка «Вильярреала», который уже забрался очень далеко. Думаю, что эта сказка близка к окончанию.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Во-первых, возможности этой команды ограничены. Во-вторых, «Вильярреалу» немного повезло с тем, что состояние «Баварии» было не лучшим на момент их противостояния.
Никакой недооценки от «Ливерпуля» испанцы не получат. Думаю, что «Ливерпуль» постарается решить всё в первой игре. Команда Клоппа будет атаковать весь матч, постарается выиграть не в один мяч, чтобы сделать себе задел перед ответной игрой.
Достаточно уверенно предлагаю сыграть победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.82», — сказал Андронов.
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