«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов 27 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 1.73.



«Теперь говорим о втором полуфинале Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал». Мне кажется очевидным, что фаворит здесь — «Ливерпуль». С высокой долей вероятности мерсисайдцы сыграют в финале с «Манчестер Сити» в Париже 28 мая.

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Если говорить о первой игре, то понятно, как будет действовать «Вильярреал». Унаи Эмери отлично настроил и организовал команду. Мы видели, как «Вильярреал» действует с превосходящими его по уровню соперниками. Запирается, играет компактно и периодически вырывается в контратаки. С большой долей вероятности мы это увидим и в этих двух матчах. Скорее всего, эта игра не будет особенно отличаться от последних матчей «Ливерпуля», за исключением встречи с «Сити».



Если говорить о ставках, то снова обращусь к ставке на победу «Ливерпуля» при тотале меньше 4,5 мяча, как это часто происходит в матчах красных. Учитывая, что «Ливерпуль» будет владеть полным территориальным преимуществом, по угловым преимущество также будет у мерсисайдцев. В последних девяти домашних матчах «Ливерпуль» подает минимум по восемь угловых.



Учитывая, что предстоящая игра не будет стилистически отличаться, то думаю, что и здесь всё будет в порядке с корнерами у красных. Мой второй вариант — индивидуальный тотал «Ливерпуля» по угловым больше 6,5 за 1.69. Это осторожный вариант, но можно взять тотал больше 7,5, тогда коэффициент вырастет», — сказал Петросьян.



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