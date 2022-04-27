«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прямая трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов, прогнозы

27 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»?
Эксперты не сомневаются в подопечных Юргена Клоппа: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.31. Успех «Вильярреала» оценён в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.10.
Аналитики думают, что матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.
Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Вильярреала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22, на гол в первые 15 минут — за 2.90.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Клопп объяснил, почему считает Унаи Эмери тренером топ-класса.
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Константин Генич дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».
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