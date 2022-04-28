Букмекеры оценили шансы Тедеско вывести «РБ Лейпциг» в финал Лиги Европы

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск.

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Эксперты отдают явное преимущество «РБ Лейпциг»: поставить на победу немецкой команды можно с коэффициентом 1.39. Успех шотландцев оценён в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.20.



Аналитики думают, что матч «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Если забьют игроки «РБ Лейпциг», сыграет коэффициент 1.08. Гол «Рейнджерс» доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Выход «РБ Лейпциг» в финал доступен за 1.25 (около 78% вероятности), итоговый успех «Рейнджерс» — за 4.50 (22%).

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