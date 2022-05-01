«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч 34-го тура Примеры «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.91.

«Сколько «Барселона» уже завалила нам с вами одиночных ставок и экспрессов! Три матча на «Камп Ноу» команда не выигрывает. Снова нас ждёт домашняя встреча на «Камп Ноу», но уже с «Мальоркой».

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Гости борются за выживание. Действительно, порой играют плохо, несмотря на то что пришёл Хавьер Агирре — человек, который частенько спасал команды в испанской Ла Лиге. Тренер, прежде всего выстраивающий игру в обороне.

«Барселоне» пора бы уже наконец-то победить с крупным счётом, поэтому давайте возьмём победу «Барсы» с форой (-1.5) за 1.94. Мне кажется, это очень неплохая ставка в предстоящем матче».

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