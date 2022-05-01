«Химки» – «Уфа»: ставка Константина Генича на матч 27-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Уфа».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

«Футбола здесь ждать, наверное, не стоит. Это будет настоящая сеча, драка. Между командами шесть очков. И для «Уфы» это важнейшая игра. Да и вообще, для команды Стукалова сейчас каждый матч важнейший. «Уфа» в последний раз побеждала в Самаре, и это было неожиданно.

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После этого уфимцы три матча подряд не выигрывают, причём дома не побеждали, а потом проиграли «Уралу» на выезде в важнейшей встрече. Чуть было и ЦСКА не уступили, в концовке отыгрались. Тут уже надо собирать все возможные и невозможные ресурсы, силы.



Мне кажется, у «Уфы» хорошие шансы «Химкам» не проиграть. «Химки» где-то перебрали очков, шесть туров подряд не проигрывая. Команде явно сопутствует удача. Далековато «Химки» от «Уфы» убежали, но не всё так однозначно. Чем-то этот матч будет напоминать противостояние «Химок» и «Нижнего Новгорода». Тогда тоже очки очень были нужны и тем, и другим.



Думаю, голов будет немного, будет много борьбы. Можно рассмотреть удаление в матче. Если смотреть на голы, то я бы взял тотал меньше 2.5 мяча за 1.65. И даже можно рассмотреть тотал меньше 2 мячей с расходом за коэффициент выше «двойки».

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Прогноз на матч «Химки» — «Уфа» с коэффициентом 2.55.

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