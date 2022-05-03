«Вильярреал» — «Ливерпуль»: ставка Эдуарда Мора на полуфинал Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.



«Если в двух словах о первом матче, то «Вильярреал» выдал свой максимум. Ничего не смогли сделать испанцы с «Ливерпулем», и лучше там сыграть было просто нереально. Если бы была активность в атаке, то красные забили бы больше, чем два гола. Это совсем разные по уровню команды.

Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль» мотивирован. Да, «Вильярреал» ранее сумел пройти «Баварию», но мюнхенцы сейчас не напоминают ту машину, которая могла обыграть всех. С «Ливерпулем» такой номер вряд ли пройдёт.



«Ливерпуль» ожидаемо после победы в Лиге чемпионов сумел в эконом-режиме победить в АПЛ, а «Вильярреал» ожидаемо, отдав все силы в матче с красными, в Примере не сумел уйти от поражения в игре с «Алавесом». Было видно, что «Вильярреал» выложился по полной программе.



Учитывая, что у «Ливерпуля» сложнейший график, команда с первых же минут постарается пойти активно вперёд и забить быстрый гол, а может быть, и два. Потом уже можно будет сэкономить силы, так как впереди очень сложный график.



«Вильярреал» вынужден будет атаковать. Надо пытаться отыгрываться, поэтому матч наверняка будет голевой. Особенно второй тайм. Тут можно рассматривать ставку на тотал второго тайма больше 1-го. Но если говорить о первом тайме, то тут «Ливерпуль» забьёт. Он умеет забивать в начале матча. Дальше уже гости смогут расслабиться и легко доиграть матч, причём и во втором тайме может быть много голов.



Вторая ставка тотал больше 2.5 мяча. Если будет играть Морено, то шансы на голевой матч только увеличатся», — сказал Мор.



Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?



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