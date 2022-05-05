Букмекеры назвали шансы Тедеско выйти в финал Лиги Европы с «Лейпцигом»

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:00 мск.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг» с коэффициентом 3.04.

В первом матче подопечные Доменико Тедеско выиграли со счётом 1:0.

Эксперты считают фаворитом немецкий клуб: поставить на победу «Лейпцига» предлагается с коэффициентом 2.06. Успех «Рейнджерс» доступен 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.72.



Аналитики сомневаются, что матч «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

На проход «Рейнджерс» в финал дают 5.00 (около 20% вероятности), на проход «Лейпцига» — 1.20 (80%).

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