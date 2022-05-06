«Леванте» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» — «Реал Сосьедад».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.



«Хоть «Леванте» идёт на последнем месте, но продолжает цепляться за шансы остаться в Примере. Игра у валенсийской команды сейчас в порядке, «лягушки» создают много голевых моментов, но слишком плохи в обороне.

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Голевых моментов у ворот «Леванте» и его соперников стабильно много, так что ставка «обе забьют» явно просматривается практически в любом матче с участием валенсийцев. В семи из восьми последних матчей «Леванте» эта ставка выигрывала.



Пойду ещё дальше и поставлю в домашней игре валенсийцев с «Реалом Сосьедад» на «обе забьют и тотал больше 2.5 голов». «Леванте» нужна только победа, и при счёте 1:1 они будут готовы идти ва-банк. У «Реала Сосьедад» атака тоже достаточно хороша, чтобы верить в «верх» в этом матче», — сказал Вишневский.

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