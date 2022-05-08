«РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Аугсбург» в 33-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 1.73.



«Очень большое разочарование «Лейпциг» пережил на этой неделе, вылетев из Лиги Европы. Для команды, которая больших трофеев пока не имеет в своей коллекции, было важно выйти в финал. Вылет от шотландцев – тяжёлый результат.

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Определённое состояние грогги будет присутствовать, но не надо забывать, что «Лейпцигу» нужно ещё будет играть финал Кубка Германии и бороться за место в Лиге чемпионов в Бундеслиге.



Мне интересно, как Доменико Тедеско среагирует на то, что произошло, но однозначно против «Аугсбурга» нужно играть с позиции силы. Думаю, что «Лейпциг» должен всем показать, самому себе прежде всего, реакцию на то, что случилось в еврокубках.



Думаю, что победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за коэффициент 1.73 достаточно хорошо в этом матче просматривается», — сказал Андронов.

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