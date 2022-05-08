«ПСЖ» — «Труа»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на 36-й тур Лиги 1 «ПСЖ» — «Труа».



Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.



«Матч, конечно, очень странный, потому что ни тем ни другим уже ничего не нужно. «ПСЖ» давно чемпион, а «Труа» выиграл в прошлом туре у «Лилля» со счётом 3:0 и окончательно обеспечил себе место в Лиге 1 на будущий сезон. Так что тоже конкретной мотивации нет, разве что выйти показать себя, сыграть против звёзд и каким-то образом задать тон на будущий сезон.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».

«Труа» — команда маленькая, каких-то серьёзных задач никогда не ставит. То, что они не вылетели в Лигу 2, уже для них хорошее достижение. Думаю, всем в этом матче должно быть легко и весело, все должны играть размашисто. Соответственно, жду много голов. Если у «ПСЖ» есть ещё хоть какая-то мотивация, то это, скорее, чуть-чуть порадовать болельщиков, которые наверняка очень расстроены тем, что случилось в Лиге чемпионов. «Реал» в итоге дошёл до финала, пройдя и Париж в 1/8, и «Челси», и «Сити». Но «ПСЖ» от этого не легче.



Предлагаю ставить на тотал больше 3.5 с коэффициентом около двойки. «Труа» много забивает, а у Парижа в прошлом туре со «Страсбургом» получилась ничья со счётом 3:3, это даже тотал больше 5.5. Надеюсь, четыре гола на двоих команды забить сумеют. Тотал больше 3.5 выбираем и продолжаем смотреть Францию, где по-прежнему есть ещё кое-какие интриги, пусть и не в этом конкретном матче», — сказал Занозин.

Почему немотивированный «ПСЖ» легко разберётся с «Труа» в Лиге 1?

Вагнер Лав объяснил, почему просил Гинера отпустить его из ЦСКА.

Владимир Федотов отреагировал на слухи о назначении в «Спартак».