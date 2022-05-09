Анастасия Павлюченкова — Лейла Фернандес: ставка Игоря Панкова на матч турнира в Риме

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Лейла Фернандес.
Ставка: победа Фернандес за 1.75.
«Ожидаемо возвращение в тур после операции на колене получилось непростым для Анастасии Павлюченковой. В Мадриде, даже несмотря на выигранный сет у Соррибес-Тормо, российская теннисистка выглядела неубедительно. Семь раз отдавала свою подачу, выиграла на собственной подаче только 47% очков. И это с учётом быстрого мадридского грунта.
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В Риме вряд ли будет легче. Ведь даже в гораздо лучшие для себя времена Анастасия здесь не блистала. Да и соперница по стартовому матчу – совсем другого плана, чем это было в столице Испании: всё же Лейла обладает более мощной подачей, чем Сара. В скорости канадка также будет иметь преимущество.
Фернандес на грунте не имеет таких успехов, как на харде. Но играет второй турнир в Европе, игровая практика присутствует. Да и в Риме дважды пробовала свои силы, правда, не смогла преодолеть квалификацию.
По-моему, рано ещё Анастасии побеждать, нужно время, чтобы вернуться к былым игровым кондициям. Игра с Фернандес – не самый перспективный вариант, чтобы одержать первую победу после возвращения. Осенью прошлого года канадка обыграла на харде в Индиан-Уэллсе Павлюченкову. Коэффициенты с той игры практически не изменились. С учётом далеко не оптимальной формы Анастасии вряд ли смена покрытия что-то изменит сегодня», — сказал Панков.
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