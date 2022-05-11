«Лидс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.71.
«К потерям «Лидса» в обороне добавился ещё и Эйлинг, заработавший глупейшее удаление в матче с «Арсеналом». Без него, Далласа и Купера будет совсем тяжко. Даже если капитан сумеет восстановиться, под вопросом будет его функциональное состояние, да и то, кем ему придётся руководить.
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В то же время йоркширцам необходимо набирать очки, и наверняка при поддержке «Элланд Роуд» они будут пытать счастье впереди.
«Челси» же, в чём мы убедились в игре с «Вулверхэмптоном», не особо желает держать концентрацию все 90 минут и местами проваливается. К тому же на носу финал Кубка Англии с «Ливерпулем», и это тоже сыграет свою роль в плане настроя гостей.
Думаю, что гости своё забьют, но при этом и хотя бы раз пропустят», — сказал Петросьян.
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