Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лидс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Лидс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«К потерям «Лидса» в обороне добавился ещё и Эйлинг, заработавший глупейшее удаление в матче с «Арсеналом». Без него, Далласа и Купера будет совсем тяжко. Даже если капитан сумеет восстановиться, под вопросом будет его функциональное состояние, да и то, кем ему придётся руководить.

Каррагер объяснил, почему Холанд не поднимет «Сити» на новый уровень.

В то же время йоркширцам необходимо набирать очки, и наверняка при поддержке «Элланд Роуд» они будут пытать счастье впереди.

«Челси» же, в чём мы убедились в игре с «Вулверхэмптоном», не особо желает держать концентрацию все 90 минут и местами проваливается. К тому же на носу финал Кубка Англии с «Ливерпулем», и это тоже сыграет свою роль в плане настроя гостей.

Думаю, что гости своё забьют, но при этом и хотя бы раз пропустят», — сказал Петросьян.

«Лидс» — «Челси»: когда начало, где покажут.

«Как будто никто этим не занимается». Вратарь Алании – о скандальном видео Дзюбы.

«Лион» расстался с защитником из-за того, что тот портил воздух в раздевалке.

Ловчев: если «Спартак» не выйдет в финал, команду надо закрывать.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022