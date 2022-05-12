«Тоттенхэм» — «Арсенал»: эксперты назвали фаворита лондонского дерби

12 мая состоится перенесённый матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало игры — в 21:45 мск.

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Эксперты склоняются к победе «Тоттенхэма»: поставить на «шпор» предлагается с коэффициентом 2.24. Успех «канониров» оценён в 3.48. Ставки на ничью принимаются за 3.74.



Аналитики думают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

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