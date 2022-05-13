Чемпионат мира по хоккею — 2022: календарь матчей 13 мая, где смотреть онлайн

13 мая в Финляндии начнётся ЧМ-2022 по хоккею. Матчи турнира состоятся в двух городах — Хельсинки и Тампере. По решению ИИХФ сборная России была отстранена от чемпионата мира.

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13 мая пройдут четыре матча. Два из них стартуют в 16:20 мск. Сборная США сразится с Латвией, прямая трансляция — на канале «Матч ТВ». Сборная Франции сыграет со Словакией, эту игру можно будет посмотреть на канале «Матч Страна».



Ещё две игры начнутся в 20:20 мск. Сборная Германии померяется силами с Канадой, «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Наконец, сборная Финляндии сойдётся с Норвегией, трансляция пройдёт на канале «Матч Страна».



Участие в турнире примут 16 сборных, которые разбиты на две группы. В плей-офф выходят по четыре команды из группы.

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