Чемпионат мира по хоккею — 2022: календарь матчей 13 мая, где смотреть онлайн

13 мая в Финляндии начнётся ЧМ-2022 по хоккею. Матчи турнира состоятся в двух городах — Хельсинки и Тампере. По решению ИИХФ сборная России была отстранена от чемпионата мира.
Кожевников предложил сыну Быкова перестать играть за Швейцарию.
13 мая пройдут четыре матча. Два из них стартуют в 16:20 мск. Сборная США сразится с Латвией, прямая трансляция — на канале «Матч ТВ». Сборная Франции сыграет со Словакией, эту игру можно будет посмотреть на канале «Матч Страна».
Ещё две игры начнутся в 20:20 мск. Сборная Германии померяется силами с Канадой, «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Наконец, сборная Финляндии сойдётся с Норвегией, трансляция пройдёт на канале «Матч Страна».
Участие в турнире примут 16 сборных, которые разбиты на две группы. В плей-офф выходят по четыре команды из группы.
Борис Майоров признался, что забыл о старте ЧМ по хоккею.
Супруга Малкина ответила защитнику «Рейнджерс» после грубого силового приёма.
Лучший снайпер «Рейнджерс» назвал Шестёркина самым ценным игроком сезона НХЛ.
- 13 мая 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:37
- 12 мая 2022
-
20:28
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 11 мая 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00