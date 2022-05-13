Дениз Кильхольц — Кана Ватанабе: ставка Глеба Кожикова на бой Bellator 281

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Дениз Кильхольц — Кана Ватанабе в рамках турнира Bellator 281.



Ставка: победа Кильхольц за 2.20.



«Женский бой в категории до 125 фунтов на турнире Bellator 281. Дениз Кильхольц — 33-летняя голландская девушка — боец по прозвищу Miss Dynamite, профессиональный рекорд 6-3, тренируется в зале Team Schreiber.

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Дениз обладает очень сильной базой кикбоксинга, и у нее, пожалуй, лучшая ударника в Bellator среди всех девушек ростера. Кильхольц за последние годы существенно подтянула защиту от борьбы и сейчас уже не выглядит односторонней, как это было в начале карьеры.



Кана Ватанабе — представительница Японии, ей 33 года, профессиональный рекорд 10-1, представляет клуб Fighter’S Flow. Ватанабе — базовая дзюдоистка, физически очень крепкая, обладающая внушительными габаритами для данной весовой категории. В последнем бою неожиданно быстро проиграла нынешней чемпионке Bellator — Лиз Кармуш, до этого шла на серии из 10 побед кряду.



Кильхольц гораздо сильнее бьёт, у нее более хороший футворк, она техничнее в стойке, и если у представительницы Голландии получится избегать борьбы, а вероятнее всего, получится, то Дениз способна не только победить решением, но и нокаутировать Ватанабе, которая за последние годы приняла много урона и он на ней стал сказываться, что и показала Лиз Кармуш», — сказал Кожиков.

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