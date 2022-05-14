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«Вашингтон» — «Флорида»: прямая трансляция 6-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Вашингтон» — «Флорида»: прямая трансляция 6-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир
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«Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» 14 мая встретятся в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Игра на льду «Кэпитал-Уан Арены» в Вашингтоне начнётся в 2:30 мск.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 55.0.

В прямом эфире шестую игру можно будет посмотреть на TBS, NBC Sports Washington и Hulu. Матчи НХЛ прекратили показывать на территории России из-за санкций.

«Вашингтон» уступает в серии со счётом 2-3. В случае поражения «столичные» завершат сезон.

Явным фаворитом у букмекеров идут гости. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Победа «Вашингтона» идёт за 3.38, ничья после трёх периодов — за 4.25.

Победа «Флориды» с учётом дополнительного времени оценена в 1.55, итоговая победа «Вашингтона» в шестой встрече серии доступна за 2.50.

На гол Александра Овечкина дают 1.85. Результативный бросок в исполнении Евгения Кузнецова оценивается в 3.40.

Если «Вашингтон» выиграет в основное время при голе Овечкина, зайдёт коэффициент 4.60.

Сушинский: Капризов уже превзошёл Овечкина по уровню игры.

Форвард «Вашингтона» Оши обратился к партнёрам после третьего поражения от «Флориды».

Американский журналист: может, Капризов захочет в КХЛ из-за провала «Миннесоты».

Почему шестой матч с «Флоридой» станет для «Вашингтона» последним в сезоне.

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