«Атлетико» — «Севилья»: где смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Сегодня, 15 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Севилья». Начало игры запланировано на 20:30 мск.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья» с коэффициентом 3.00.

Прямую трансляцию встречи будет показывать сервис Okko.



Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех «Севильи» оценён экспертами в 3.98 — 25% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.15.



Аналитики уверены, что матч 37-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

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