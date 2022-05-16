Франция — Германия: ставка Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция – Германия.



Ставка: победа Германии и ТМ 6.5 за 1.91.



«В предыдущем туре французы практически выполнили главную задачу на этот чемпионат, обыграв многострадальную сборную Казахстана. Теперь для полной гарантии им надо бы ещё зацепить где-нибудь очко – и будет совсем хорошо. Но вряд ли они будут цеплять его в матче с немцами – слишком уж серьёзный соперник, тогда как «неокученными» остаются Италия и Дания.

Экспресс на сегодня: берём коэффициент 3.22 на матчи ЧМ-2022 по хоккею.

Но совсем уж лёгкой жизни у немцев не будет. И тут на первый план выходят отнюдь не хоккейные вопросы, а скорее исторические. В совместной истории граничащих Франции и Германии намешано столько всякого, что принципиальным становится любое противостояние сборных этих стран, даже если одна из них на голову превосходит другую. Поэтому французы поупираются, сколько смогут — но смогут они немного.



И начиная со второй половины матча преимущество бундесманшафт будет возрастать, пока это возрастание не прекратит финальная сирена. Которая, предположу, зафиксирует победу сборной Германии в основное время. Не особенно великую, такую, чтобы французов не позорить, но достаточно уверенную, с преимуществом в пару-тройку шайб.

Не думаю, что в этом матче будет много голов. В принципе, кого-нибудь (скорее, немцев) может и прорвать, но куда больше вероятность того, что упираться все будут до самого конца, и тотал вряд ли окажется больше 6.5», — сказал Лебедев.



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