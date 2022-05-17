«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 17 мая

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (+1.5) за 1.90.
«Это, конечно, здорово с точки зрения интриги, что «Ман Сити» потерял очки и теперь чемпион может определиться лишь в последний день сезона. Но до этого дня «Ливерпулю» нужно ещё дойти без собственных потерь и самим.
Дибала заплакал во время последнего домашнего матча за «Ювентус».
Красные взяли очередной трофей, но потратили на это максимально возможное время и кучу сил – как моральных, так и физических. С большой долей вероятности Клопп внесёт в состав немалые изменения, и главное, чтобы ближайший резерв не оплошал.
Точно не будет Салаха, Фабиньо и ван Дейка, а это определяющие игроки в каждой из линий и одни из лучших, если не лучшие, на своих позициях во всей лиге.
У «Саутгемптона» всего одна победа в последних 11 матчах. Всё это время не покидало ощущение, что команда доигрывает сезон и не слишком утруждает себя. Но та единственная победа была одержана не над кем-нибудь, а над «Арсеналом», и, думаю, на последнюю домашнюю игру, тем более над ещё одним серьёзным соперником, «святые» соберутся и попытаются именно сыграть, а не отбыть номер», — сказал Петросьян.
Томас Тухель: Клопп любит прибедняться.
Клопп не верит, что «Манчестер Сити» упустит чемпионство.
Гвардиола попросил «Саутгемптон» разгромить «Ливерпуль» со счётом 4:0.
Анчелотти пообещал, что Родриго и Вальверде сыграют в финале Лиги чемпионов.
Определились все участники Суперкубка Испании — 2023.
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