«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 17 мая

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (+1.5) за 1.90.

«Это, конечно, здорово с точки зрения интриги, что «Ман Сити» потерял очки и теперь чемпион может определиться лишь в последний день сезона. Но до этого дня «Ливерпулю» нужно ещё дойти без собственных потерь и самим.

Дибала заплакал во время последнего домашнего матча за «Ювентус».

Красные взяли очередной трофей, но потратили на это максимально возможное время и кучу сил – как моральных, так и физических. С большой долей вероятности Клопп внесёт в состав немалые изменения, и главное, чтобы ближайший резерв не оплошал.

Точно не будет Салаха, Фабиньо и ван Дейка, а это определяющие игроки в каждой из линий и одни из лучших, если не лучшие, на своих позициях во всей лиге.



У «Саутгемптона» всего одна победа в последних 11 матчах. Всё это время не покидало ощущение, что команда доигрывает сезон и не слишком утруждает себя. Но та единственная победа была одержана не над кем-нибудь, а над «Арсеналом», и, думаю, на последнюю домашнюю игру, тем более над ещё одним серьёзным соперником, «святые» соберутся и попытаются именно сыграть, а не отбыть номер», — сказал Петросьян.



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