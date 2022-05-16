«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Квадрупл — безумие. Но и Клопп не простак!

Мерсисайдцы уже добыли два трофея в этом сезоне. Сохраняют шансы и на остальные два.

17 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 17 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ливерпуль» (17.05.2022)

В английской Премьер-лиге продолжается чемпионская гонка. «Ливерпуль» отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре балла, но имеет возможность сократить отставание до одного очка перед последним туром. 17 мая мерсисайдцы померяются силами с «Саутгемптоном». Встреча состоится на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Данная вывеска является одной из самых малопритягательных в европейском футболе. Дело в том, что «святые» регулярно продавали красным своих лучших игроков и по сути стали фарм-клубом. Кроме того, на данный момент подопечные Ральфа Хазенхюттля располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

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За последние шесть туров они одержали только одну победу — над «Арсеналом» (1:0). Также сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2), а в остальных встречах потерпели поражения. Сначала крупно уступили «Челси» (0:6), затем «Бёрнли» (0:2), «Кристал Пэлас» (1:2) и, наконец, «Брентфорду» (0:3). Успешное выступление сильно бросается в глаза.



Впрочем, тут, скорее, не «Саутгемптон» выиграл, а «Арсенал» проиграл. «Канонирам» банально не хватило реализации. Они с большим перевесом выиграли по владению мячом и нанесли огромное количество ударов. Увы, большая их часть улетела в молоко. Другие же команды без труда нашли способы поразить ворота «святых».

Оборонительная линия клуба из Саутгемптона в текущем сезоне не может похвастаться надёжностью. За 36 противостояний в АПЛ в ворота прилетел 61 мяч. С результативностью тоже не всё в порядке. За этот же период удалось забить только 41 гол. У «Ливерпуля», например, статистика выглядит гораздо внушительнее.



За 36 встреч в чемпионате Англии красные пропустили лишь 24 раза, а сами забили — целых 89. 22 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. В грядущем матче египтянин вряд ли примет участие, как и Вирджил ван Дейк. Футболисты получили травмы в финале Кубка Англии с «Челси» и, предположительно, восстановятся только к финалу Лиги чемпионов.

С другой стороны, в подспорье у Юргена Клоппа имеется длинный список других талантливых нападающих и защитников, которые вполне способны подменить травмированных коллег без потери качества игры. За долгие годы работы в «Ливерпуле» немецкий наставник создал сплочённый коллектив, который борется сейчас за квадрупл.

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Вероятность одержать победу сразу в четырёх соревнованиях невелика, ведь в финале Лиги чемпионов мерсисайдцев ждёт грозный «Реал», а в АПЛ возглавляет турнирную таблицу «Ман Сити». «Горожанам» осталось провести всего один тур. В случае победы они станут чемпионами. Вне зависимости от того, как сыграет в своих двух матчах «Ливерпуль». Но пока интрига сохраняется.



В недавнем интервью Хосеп Гвардиола попросил «Саутгемптон» обыграть «Ливерпуль» со счётом 4:0. Выполнить такую просьбу испанского специалиста «святым» вряд ли удастся. Подопечные Юргена Клоппа в текущем сезоне демонстрируют высочайший уровень футбола. Об этом свидетельствуют и 17 встреч кряду в АПЛ без поражений. Причём мирных исходов за этот период лишь три, всё остальное — победы.



История очных встреч также на стороне красных: в восьми из девяти последних противостояний они одержали победы, порадовав результативностью. Думаем, можно взять комбинированную ставку «П2 + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.80. На наш взгляд, даже если Салах не появится на поле, забьют мерсисайдцы много.



В прекрасной форме находятся другие бомбардиры — Садио Мане, Диогу Жота и Луис Диас. Последний присоединился к дружине Клоппа зимой. После непродолжительного периода адаптации форвард влился в коллектив и помог одержать победу над «Вильярреалом» (5:2 по сумме двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов. Наверняка получит игровое время и порадует голами в предстоящем матче.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 17 мая 2022 года

«Саутгемптон» имеет далеко не самую надёжную линию обороны. В последних шести противостояниях в АПЛ добыл плохие результаты. Пропустил за этот период много. Расположение в турнирной таблице тоже говорит само за себя. Словом, «Ливерпуль» — фаворит. Мерсисайдцы преуспевают во всех соревнованиях, восхищают результативностью и качеством игры. Думается, им не составит труда сократить отставание от «Ман Сити» до одного очка и сохранить интригу перед последним туром.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

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