Когда финал Кубка России «Спартак» — «Динамо», где покажут матч

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Дмитрий Губерниев обратился к Зареме.

В прямом эфире финал Кубка России по футболу покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики склоняются к успеху «Динамо». Заключить пари на победу команды Сандро Шварца по итогам основного времени предлагается за 2.58. Победа «Спартака» идёт с коэффициентом 2.85. На ничью после 90 минут дают 3.52.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.03, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 1.83.

Если обладателем Кубка России станет «Спартак», зайдёт коэффициент 2.00. Успех «Динамо» с учётом дополнительного времени и пенальти доступен за 1.88.

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