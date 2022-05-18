«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч второго раунда Кубка Стэнли «Каролина» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 2.32.
«Команды четыре раза играли в регулярном чемпионате, и три раза выигрывала «Каролина». Кстати, эти команды играли в плей-офф ещё в 2020 году, когда был пузырь в Торонто. Тогда «Каролина» со счётом 3-0 выбила «Рейнджерс».
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Да, сейчас другой тренер, но «Каролина» всё же будет фаворитом в серии по качеству игры. Есть фактор Деанджело, это защитник, которого выкинули из «Рейнджерс», а сейчас он очень хорошо чувствует себя в «Каролине».
Кроме того, «Каролина» начинает эту серию дома. Фактор домашнего матча, когда мы увидели пять седьмых матчей в первом раунде, очень важен. Если бы «Бостон» играл с «Каролиной» дома, то, может быть, и не проиграл бы. Я беру победу «Каролины» в серии.
При этом возьму победу «Рейнджерс» в первом матче по итогам всей встречи. «Рейнджерс» сейчас на кураже, после того как Панарин забил в овертайме в седьмом матче. Горячая победа над «Питтсбургом», когда удалось спасти серию при счёте 1-3. Причём в каждом из последних трёх победных матчей удавалось делать камбэк. Мне кажется, что «Рейнджерс» — команда уязвимая», — сказал Лысенков.
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