Букмекеры оценили шансы «Челси» обыграть «Лестер» в чемпионате Англии

19 мая в Лондоне состоится перенесённый матч 27-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск.

Клопп поддержал футболиста «Блэкпула», совершившего каминг-аут.

Эксперты не сомневаются в победе лондонского клуба: заключить пари на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.39. Успех клуба из Лестера доступен за 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.15.



Аналитики убеждены, что матч АПЛ «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

На гол в исполнении «Челси» дают коэффициент 1.07, на гол «Лестера» — 1.74. Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Вероятность назначения пенальти оценена в 2.70, коэффициент на красную карточку — 6.00.

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