Великобритания — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Великобритания – Финляндия.



Ставка: Финляндия выиграет и не пропустит за 1.72.



«В этом матче всё яснее ясного, и веселье может случиться лишь в случае полного «забивания» финнами на хоккей. Но практически это невозможно, поскольку финны мало того что играют дома, а значит, полные трибуны практически обеспечены, так ведь ещё и предыдущий матч проиграли сверхпринципиальным соперникам из соседней Швеции.

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То есть даже если бы финны и хотели малость подхалтурить, вряд ли им это кто даст. Поэтому сборная Великобритании обречена вдвойне. Она и так, в принципе, от этого матча для себя ничего хорошего ждать не могла, а тут и вовсе получается «с кинжалами на пулемёты».

Сюда следует добавить ещё один небольшой факт: финны накануне отдыхали и копили после шведов злость, тогда как гордых бриттов злые янки возили мордами об лёд, причем возили насухо, без смазки. И теперь уже окончательно ясно, что и без того никакие шансы сборной Великобритании пробивают арифметический нуль и уходят в отрицательные значения.



Конечно, ставки на победу хозяев будут как подачка на церковной паперти, при виде которой захочется умыться слезами. Зато они будут железобетонными. А я на месте букмекеров и вовсе бы закрыл линии – слишком уж там всё однозначно.



Ага, победа Финляндии в основное время с преимуществом от четырёх шайб и более. Вполне возможно, что тоже сухая, — у англичан забивать особо некому, а уж финской обороне в особенности», — сказал Лебедев.



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