Эксперты назвали шансы «Ливерпуля» выиграть 4 трофея в сезоне-2021/2022

«Ливерпуль» Юргена Клоппа по-прежнему претендует на то, чтобы выиграть сразу 4 трофея за сезон.

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Две победы — в Кубке лиги и Кубке Англии — уже есть, однако есть ещё шансы выиграть АПЛ, а в Лиге чемпионов мерсисайдцы вышли в финал. Букмекеры принимают ставки на то, сколько кубков окажется у «Ливерпуля» по итогам сезона.



Эксперты считают, что, скорее всего, команда Клоппа так и останется с двумя трофеями. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.47. На то, что мерсисайдцам покорится один турнир из двух оставшихся, дают коэффициент 2.20.



Наконец, на то, что «Ливерпуль» сможет сделать квадрупл и взять 4 трофея, можно поставить с коэффициентом 15.00.



В финале Лиги чемпионов 28 мая «Ливерпуль» сыграет с мадридским «Реалом». В чемпионате Англии за тур до финиша подопечные Клоппа отстают от лидера — «Манчестер Сити» — на одно очко.

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