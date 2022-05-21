Эксперты оценили шансы Слуцкого вылететь в ФНЛ вместе с «Рубином»

21 мая в Казани в рамках 30-го тура РПЛ сыграют «Рубин» и «Уфа». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 11.31 на 30-й тур РПЛ.
Победитель игры избежит прямого вылета, а при определённых раскладах может даже обойтись без стыковых матчей. В случае мирного исхода «Уфа» вылетит в ФНЛ.
Букмекеры отдают предпочтение «Уфе». Заключить пари на клуб из Башкирии можно с коэффициентом 2.41. Это примерно 41% вероятности. Шансы «Рубина» эксперты оценили коэффициентом 3.11 (32%), а на ничью дают 3.50 (27%).
Эксперты сомневаются в высокой результативности встречи. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.85, а на тотал 2.5 гола – 1.95. На то, что обе команды забьют, дают коэффициент 1.72, а обратный исход идёт за 2.15.
Вероятность назначения пенальти оценена в 2.35, а удаления — в 2.90.
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