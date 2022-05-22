«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.66.

«Чтобы брать титул, «горожанам» нужно побеждать. Это позволит не смотреть на игру «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном».

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Надежды красных связаны с тем, что команда из Бирмингема покажет зубы в этой встрече, отстоит ничью.



Но вряд ли «Астон Вилла» может что-то серьёзное показать в игре с фаворитом. Десять лет прошло с момента победы «Сити» над «КПР».



Тогда «горожане» выиграли уже в компенсированное время. Золотой мяч забил Агуэро, которому даже поставили памятник у «Этихад Стэдиум».



Я думаю, на этот раз проблем не будет. «Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей дома. Все встречи были верховыми. Хозяева забивали минимум три мяча.



Ну и я бы поставил на то, что команды забьют больше трёх мячей. Мне кажется, что «Манчестер Сити» хочет взять титул красиво. «Астон Вилла» – тот соперник, который позволит это сделать».

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