«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прямой эфир, где смотреть онлайн 22 мая 2022, трансляция

Сегодня, 22 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».
Показывать встречу в прямом эфире будет Setanta Sports.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 8.80.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.
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