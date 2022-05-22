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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прямой эфир, где смотреть онлайн 22 мая 2022, трансляция

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прямой эфир, где смотреть онлайн 22 мая 2022, трансляция
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Сегодня, 22 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».

Показывать встречу в прямом эфире будет Setanta Sports.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 8.80.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

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