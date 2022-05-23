Казахстан — Италия: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Казахстана и Италии.
Ставка: победа Казахстана и ТБ 5.5 за 2.55.
«Это главный матч для братушек-казахов на чемпионате мира. Им нужно победить итальянцев для того, чтобы не занять последнее место в группе А, то есть избежать вылета из элитного дивизиона.
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Итальянцы в шести матчах имеют разницу шайб 10:27 и единственное очко набрали, когда в овертайме уступили французам (1:2). При этом надо заметить, что Италия абсолютно в каждом матче забивала голы – один, два, а то и четыре.
Казахи проиграли все пять матчей, имеют разницу шайб 10:24. В их активе – ноль очков. Когда я пишу этот прогноз, сборная Казахстана во втором периоде уступает немцам со счётом 2:4, хотя вела 1:0 и 2:1…
Казахи, кстати, тоже забивали абсолютно во всех матчах, их атака работает. И думаю, эту сборную с Италией всё-таки должно прорвать…
Я бы в этом матче взял кэф 2.55 на то, что Казахстан победит в основное время, а тотал этой игры составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.
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