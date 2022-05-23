Казахстан — Италия: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Казахстан – Италия.



Ставка: ничья за 5.25.



«В третий раз подряд поход казахстанцев «за шерстью» команд из первой четвёрки группы А привёл к тому, что их самих подстригли. Тут следует заходить с самого начала и констатировать: заранее зная календарь группового турнира чемпионата мира, приезжать на него в разобранном состоянии в надежде собраться и сыграться «по дороге» — это такой просчёт руководства сборной, за который следует не то что давать пинка под зад, но и вовсе спускать с лестницы, бросая в спину чемодан с вещами.

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И потом мыть помещения с хлоркой, чтобы запаха прежнего руководства там не оставалось. Можно подумать, что казахи не нашли бы спарринга в России или Беларуси, чьи сборные как раз изнывают от отсутствия соперников. Но вместо этого казахстанцы сперва бессмысленно и беспощадно проиграли всем равным соперникам, а потом всё-таки накатились, но пить боржоми было уже поздно.



Теперь всё свелось к одному-единственному матчу, проигравший в котором пойдёт, мягко говоря, лесом. То есть в пердив мирового хоккея. Объективно раскатившиеся казахи должны в этом матче итальянцев обыграть. В принципе, по статистике команда Казахстана по всем компонентам обходит «макаронников», но… Но нельзя так плевать на Фортуну – она умеет мстить.



Поэтому мой прогноз будет несколько неожиданным и трагичным для казахов. Предположу ничью в основное время, причём казахи упустят победу в последний момент. А потом и проиграют – либо в овертайме, либо в серии послематчевых буллитов. Пусть и сыграют на этот раз отлично не только первый период», — сказал Лебедев.



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