Канада — Франция: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Канады и Франции.
Ставка: ТБ 7 за 2.33.
«Победитель этого матча очевиден ещё до стартового свистка. Французы должны быть счастливы, что избежали вылета из элитного дивизиона.
«На его месте должен был быть я». Кто сыграет в плей-офф ЧМ по хоккею.
Но на этом чемпионате мира они не тянут, особенно против сборной Канады. Да, «кленовые листья» допустили осечку, когда проиграли швейцарцам (3:6). Но обыгрывать Францию они должны на одном коньке.
Весь вопрос, на что тут ставить – что Канада не пропустит ничего, или ловить максимальный тотал больше или разрыв в счёте.
Канадцы в пяти матчах турнира, не считая игру с Данией, пропускали всегда. Что ж, давайте тогда ванговать на тотал.
Я бы в этом матче взял кэф 2.33 на то, что тотал этого матча составит больше 7 в основное время», — сказал Лысенков.
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