Швеция — Латвия: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швеция – Латвия.



Ставка: победа Швеции с форой (-1) за 1.20.



«Как и ожидалось, чехи сделали всё от них зависящее, чтобы оставить латышам шансы на выход в четвертьфинал. Да, шансы призрачные, даже более того, почти невесомые и парящие где-то возле арифметического нуля, но они всё-таки есть.

Василевский: я не пропустил, но в этом нет ничего особенного.

Для этого команде Латвии надо всего-то выиграть в основное время у сборной Швеции, а сборной США уступить в то же самое основное время второй раз подряд – на этот раз команде Норвегии.



Год назад у латышей была аналогичная задача, только сильно проще. Тогда, в последнем матче группового этапа, им надо было всего-то не проиграть в основное время немцам. За тем матчем следило всё прогрессивное человечество, поскольку на пару с бундесманшафт латыши могли не пустить в плей-офф ни кого-нибудь, а саму сборную Канады. Но с задачей латвийская сборная не справилась, немцам проиграла, в плей-офф не попала, а родоначальники с четвёртого места в группе стали чемпионами мира, сделав в четвертьфинале нашу команду.



То есть в плане чего-нибудь героического латыши явно не тянут. А вот в плане кинуть кому-нибудь подлянку, как год назад россиянам – это сколько угодно. На этот раз своим поражением они никому подгадить не могут, а вот смогут ли выиграть у шведов?



Я вас умоляю! Практически те же самые люди, что год назад, не смогли сыграть вничью с немцами, только постаревшие на год, теперь выиграют в основное время у шведов? И норвежцы, которым на этом чемпионате уже не нужно ничего от слова «вообще», им помогут? Не смешите мои тапочки, латыши – совсем не те люди, которые могут диктовать свою волю шведам.

Поэтому ничуть не сомневаюсь в итоговой победе скандинавов, правда, не буду уточнять, каким образом и в какое время она будет достигнута. Шведы будут откровенно выбирать себе соперника по четвертьфиналу (они так всегда делают, какими нехорошими словами их ни называй), и там возможны варианты. Но победят шведы однозначно», — сказал Лебедев.

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