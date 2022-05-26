Швейцария — США: эксперты назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2022 по хоккею

26 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2022 по хоккею Швейцария — США. Начало встречи — в 20:20 мск.
Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.
Эксперты считают фаворитом подопечных Патрика Фишера. Поставить на победу сборной Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 1.96, а успех сборной США идёт за 3.35. Ничья после трёх периодов доступна за 4.35.
Аналитики ждут, что матч ЧМ по хоккею Швейцария — США получатся результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Гол до истечения первой минуты оценён в 12.0.
Выход Швейцарии в полуфинал оценивается в 1.67, итоговый успех американцев идёт за 2.28.
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