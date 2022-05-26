Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 по хоккею перед четвертьфиналами

На чемпионате мира по хоккею — 2022 26 мая стартует плей-офф. Четвертьфиналы пройдут в один день, два матча начнутся в 16:20 мск, ещё два — в 20:20 мск.



Все четвертьфинальные пары ЧМ-2022.



Эксперты обновили котировки на победителя чемпионата мира перед четвертьфиналами. Фаворитом идёт сборная Финляндии. Сделать ставку на хозяев ЧМ-2022 предлагается с коэффициентом 3.00. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 3 тыс. рублей.

Второе место занимает сборная Чехии с коэффициентом 5.00. Следом идут команды Канады и Швеции (по 6.00). Пятёрку основных претендентов замыкает Швейцария (6.50).

Ниже оценены шансы команд США (11.0), Словакии и Германии (30.0). Действующим чемпионом мира является сборная Канады, в 2021 году в решающем матче «кленовые листья» обыграли финнов.

Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.

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