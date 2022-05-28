Букмекеры оценили шансы «Оренбурга» занять место «Уфы» в РПЛ

28 мая состоится ответный переходный матч «Уфа» — «Оренбург». Начало игры — в 16:00 мск.

Прогноз на матч «Уфа» — «Оренбург» с коэффициентом 3.85.

Первая игра закончилась вничью — 2:2. В случае ничьей со счётом 1:1 или 0:0 «Уфа» останется в РПЛ, так как в стыковых матчах действует правило гола на чужом поле.

Аналитики уверены в победе подопечных Алексея Стукалова: поставить на «Уфу» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Эксперты думают, что ответный матч «Уфа» — «Оренбург» не порадует зрителей большим количеством голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Геркус рассказал о переговорах Дзюбы с турецким клубом.

Гендиректор «Зенита» пообещал, что все легионеры останутся в клубе.

Томас Мюллер дал необычный прогноз на финал ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал».

Губерниев: «Спартак» и «Динамо» сыграют самый яркий матч сезона.