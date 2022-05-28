Майкл Оуэн сделал прогноз с коэффициентом 14.0 на матч «Ливерпуль» — «Реал»

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал Мадрид». Футболист по ходу карьеры выступал за оба этих клуба.

Ставка: точный счёт 3:1 в пользу «Ливерпуля» за 14.0.

«Стать чемпионом Англии «Ливерпуль» не смог, хотя надежда была до последнего. А ведь команда ни разу не проиграла в АПЛ в 2022 году! «Ливерпуль» постарается сделать кубковый требл.

Патрис Эвра дал рискованный прогноз на финал Лиги чемпионов.

Вроде бы все залечили повреждения и готовы сыграть в финале, тот же Алькантара очень важен для команды. Если проблем с травмами нет, мне очень нравятся шансы мерсисадйцев.

«Реал» в великолепном стиле дошёл до финала, но я не уверен, что они заслуживали места в финале. Они подарили несколько удивительных камбэков на «Сантьяго Бернабеу», по которым можно снимать кино. Но вряд ли «Реал» сделает то же самое на нейтральном стадионе.



На мой взгляд, «Ливерпуль» слишком силён. Это очень энергичная, скоростная и вместе с тем мастеровитая команда. Никогда нельзя сбрасывать «Реал» со счетов, но защита у «Реала» далеко не самая мощная. Ставлю на 3:1», — сказал Оуэн.

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