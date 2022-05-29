«Спартак» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка России

29 мая в Москве состоится финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск.

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Эксперты склоняются к победе подопечных Сандро Шварца. Шансы «Динамо» оцениваются коэффициентом 2.62. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается за 2.97. Ничья по итогам основного времени доступна за 3.55.

Аналитики думают, что голов в финале Кубка России будет немного: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.37. Гол в исполнении «Динамо» идёт с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Итоговый успех «Спартака» доступен за 2.07. Если обладателем Кубка России станет «Динамо», зайдёт коэффициент 1.90.

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