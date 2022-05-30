«Спартак» — «Динамо»: результат финала Кубка России, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России. Игра состоялась на стадионе «Лужники» в Москве. Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.

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На 11-й минуте отличился форвард «Спартака» Александр Соболев. На исходе часа игры полузащитник «Динамо» Арсен Захарян провёл ответный мяч.

На 73-й минуте форвард Квинси Промес вернул «Спартаку» лидерство. В компенсированное ко второму тайму время судья назначил пенальти в ворота «Спартака». К 11-метровой отметке подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который пробил выше ворот.

«Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года. Это первый трофей красно-белых за пять лет. В 2017 году они стали чемпионами России и победили в матче за Суперкубок страны.

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