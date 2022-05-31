Кори Гауфф — Слоан Стивенс: прогноз Ярослава Перканюка на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде Кори Гауфф — Слоан Стивенс.
Ставка: победа Гауфф за 1.52.
«Гауфф уже входит в число лидеров WTA-тура, но американке не хватает стабильности, всё из-за недостатка опыта. Второй год подряд Кори показывает свою лучшую игру на «Ролан Гаррос».
Почему Алькарас разгромит Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Ничего подобного нельзя сказать о Стивенс, которая выступает с постоянными перепадами и крайне неуверенно проводит поединки. Игра Слоан ломается под давлением, чем на все 100% может воспользоваться Гауфф, которая имеет мощь в ударах и выделяется атакующим потенциалом
Я в этом матче ставлю на победу Гауфф. Коэффициент невысокий — 1.52. Зато эта ставка кажется надёжной», — сказал Перканюк.
Ловрен поздравил Чилича с победой над Медведевым.
Медведев потерпел самое крупное поражение на турнире «Большого шлема».
Определились все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос».
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